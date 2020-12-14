الولايات المتحدة تسحب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

سحبت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الإثنين رسميا، السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أُدرجت فيها عام 1993.

جاء ذلك وفقا لما أعلنت عنه السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر صفحتها على فيسبوك.

وقالت السفارة: “مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوما وقع وزير الخارجية بلاغا يلغي اعتبار السودان بلدا يرعى الإرهاب، ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 كانون الأول/ ديسمبر”.

وكان قد أعلن سفير السودان في الولايات المتحدة "نور الدين ساتي" في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن رفع اسم بلاده من القائمة سيتم في 11 ديسمبر الجاري.

ويشار أنه في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شكر رئيس الوزراء السوداني "عبد الله حمدوك"، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، على توقيعه الأمر التنفيذي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جدير ذكره أنه تم إدراج اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 على اعتبار أن الرئيس السوداني الاسبق "عمر حسن البشير"، الذي كان في السلطة آنذاك، يوفر المأوى لجماعات متشددة، وأدى ذلك إلى قطع الاستثمار والمساعدات المالية عن السودان.