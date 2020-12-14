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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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صور "كوبري" ملاصق لأحد المنازل في مرسي مطروح يثير السخرية بمصر

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 13:23 - 14 ديسمبر 2020
كوبري ملاصق لأحد المنازل بمرسى مطروح.JPG كوبري ملاصق لأحد المنازل بمرسى مطروح.JPG
تقارير
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اثارت صور نشرها نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر لجسر "كوبري" في مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح المصرية سخرية كبيرة جدًا.

ويمر "الكوبري" داخل شرفة "بلكونة" إحدى الشقق السكنية في منطقه مسجد عسكر وسط مدينة الحمام، بحسب وسائل إعلام مصرية.

واستذكر المصريون واقعة الصور التي نشرت سابقا لما يعرف بمحور الملك سليمان، الملاصق للمباني السكنية في بداية شارع الهرم بمحافظة الجيزة.

وأكد مسؤول بمجلس ومدينة الحمام صحة الصور، التي نشرت عن الكوبرى الذي يربط مدينة الحمام من بحري الطريق إلى قبلي الطريق.

ويعبر مزلقان السكة الحديد بوسط المدينة، والكوبري تابع لهيئة الطرق والكباري والسكة الحديد.

واعتبر عدد من النشطاء الأمر ناتجا عن سوء التخطيط الهندسي والإداري.

كما وجهوا تنبيها ساخرا لصاحب العقار بأن ركاب السيارات المارة على الجسر قد يتوقفون لاحتساء القهوة أو استخدام الحمام في منزله.

وعلّق الإعلامي عمرو أديب على صور الكوبري الجديد، وقال في برنامج الذي يقدمه على قناة MBC: “فجأة لقينا الكوبري داخل في العمارة احنا شفنا طبعا هذا الأمر قبل كدة في فيصل والهرم الكوبري الي داخل في العمارة، النهارده عندنا حالة جديدة لكوبري دخل في العمارة".

 

 

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