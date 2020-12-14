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انفجار ناقلة النفط في السعودية يرفع اسعار النفط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:02 - 14 ديسمبر 2020
ناقلة نفط ناقلة نفط
تقارير
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أدى انفجار ناقلة نفط في السعودية إلى إثارة توتر بالسوق العالمية وارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين 14/12/2020.

صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.50% إلى 50.72 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.37% إلى 47.21 دولار للبرميل.

واستمرت مكاسب النفط وسط حالة من القلق بعد أن قالت شركة شحن إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وقال فيرندرا شواهان المحلل في "إنرغي أسبكتس": "تعكف السوق على تقييم تعطل الإمدادات من هذه الحوادث قياسا إلى أحجام (الإمدادات) التي ستعود من إيران"، مضيفا أن تفشي الفيروس في الغرب أضر بالطلب. وتابع "لذا فإن تقلبات الأسعار لا تبعث على الدهشة".

 

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