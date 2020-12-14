لقاح كورونا يُطيح بالذهب

شهدت اسعار الذهب انخفاضاً كبيراً منذ بدء طرح لقاح كورونا ، حيث هوت الاسعار اليوم الاثنين 14/12/2020 مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-19، مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1833.21 دولار للأونصة، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة أيضا لتسجل 1838.10 دولار للأونصة.

بدأت أمس الأحد أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من "فايزر" و"بيونتك" إلى الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية.