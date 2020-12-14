فلسطين تسجل اعلى حالة وفاة بكورونا اليوم

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 28 وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2145 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 2، بيت لحم 3، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 2"، 8 حالات وفاة في قطاع غزة، مدينة القدس 6.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (201)، جنين (131)، نابلس (239)، طولكرم (70)، رام الله والبيرة (224)، سلفيت (29)، قلقيلية (48)، طوباس (32)، بيت لحم (101)، ضواحي القدس (117)، أريحا والأغوار (15)، قطاع غزة (157)، مدينة القدس (200).

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (79)، جنين (93)، نابلس (280)، طولكرم (114)، بيت لحم (337)، سلفيت (93)، طوباس (38)، رام الله والبيرة (116)، أريحا والأغوار (9)، قطاع غزة (740)، قلقيلية (48)، مدينة القدس (198)، وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة أن هناك 95 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.