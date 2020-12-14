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وصفها "بالفاضحة"..مسؤول ملف الأسرى بالكنيست يؤكد تقدم "صفقة التبادل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:07 - 14 ديسمبر 2020
صفقة تبادل صفقة تبادل
تقارير
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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الجنود "الإسرائيليين" المفقودين، تسفي هاوزر، تقدم في إتمام صفقة تبادل للأسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، قال هازور: "الليلة الماضية تم نشر بعض التفاصيل حول تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس. بحكم موقعي طالعت كل التفاصيل، ويجب أن أقول بوضوح: هذه صفقة فاضحة ستعيد مئات الأسرى إلى دائرة "المقاومة".

وأضاف: أدعو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الانسحاب من الفكرة الخطيرة التي ناقشها الطرفان واستخلاص النتائج اللازمة من نتائج صفقة شاليط التي عاد معظم الأسرى المفرج عنهم فيها إلى المقاومة".

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن اختراق في صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مصر استدعت الطرفين للنقاش حول الصفقة.

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