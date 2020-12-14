اشتية : تطعيم "كورونا" لن يكون اجبارياً

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن التطعيم لفيروس "كورونا" لن يكون اجباريا لأحد، وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية، التي تعطي الأولوية للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح بالتشاور بين وزارة الصحة والمنظمة.

وجدد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة اليوم الإثنين، التأكيد على أن الاغلاق وكل الإجراءات الوقائية تتم على أساس علمي وطبي، ومواجهة كورونا ليست فقط مسؤولية الحكومة بل مسؤولية وطنية واجتماعية ومسؤولية فردية.

وحيا اشتية، الاجهزة الأمنية، على تفانيهم لحماية الجهد الذي نقوم به لحماية أهلنا، والغرف التجارية والبلديات والمحافظين ولجان الطوارئ وأبناء حركة فتح والشركات والفصائل والعشائر وكل من ساند الإجراءات.

وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك حملة تحريض جديدة على المنهاج الفلسطيني والاسرى والشهداء.

وأكد أن المنهاج الفلسطيني نتاج تاريخنا وثقافتنا ونضالنا وديننا ومساهمتها الحضارية، والذي تم التمسك فيه على طاولة المفاوضات لن نتنازل عنه بالمنهاج: القدس عاصمة فلسطين في المناهج وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل مجال، ومن يربط مساعدته بهذا سنمول مناهجنا من ميزانيتنا، نريد منهاج وطني يعكس واقعنا ورؤيتنا والتقدم العلمي ويعزز الصمود ويعكس مجتمعنا بروحه التعددية.

وحيا المعلمين بيوم المعلم، وأعلن أن الحكومة ستصادق اليوم على الاتفاقية بين وزارة التربية والاتحاد حول مطالبهم.

وشكر رئيس الوزراء الدول التي صوتت في الامم المتحدة من أجل حق شعبنا، مشيرا إلى أن فلسطين حصلت على 6 قرارات جديدة تتعلق بحق تقرير المصير وسيادته.

وجدد إدانة محاولات الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية، مؤكدأ أن الاستيطان بكل اشكاله غير شرعي وغير قانوني وإلى زوال.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم: عنقود العاصمة، تطوير مدينة القدس ودعم اهلها وتعزيز صمودهم، وبرنامج صيانة جميع المدارس بالضفة وغزة، وتخصيص اراض للمنفعة العامة، وتوفير مساعدة قانونية لمن يحتاجها، واتفاقية تعاون مع السعودية ومشروع قانون النزاهة والمساءلة.