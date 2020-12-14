الأونروا بغزة تفتح عدة مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الاثنين 14/12/2020، أن الوكالة قررت فتح مراكز إضافية لتوزيع المساعدات الغذائية على المواطنين.

وأكدت الوكالة، مواصلة جهودها لضمان وصول المساعدات الغذائية للعائلات اللاجئة في قطاع غزة وذلك بالرغم من التحديات التي تواجهها تزامنا مع توسع انتشار فيروس كوفيد 19 محليا، ولقد قامت الأونروا بتوزيع المساعدات الغذائية لأكثر من 76,000 عائلة منذ بداية الدورة الرابعة بتاريخ 21 نوفمبر.

وقررت الوكالة فتح 9 مدارس من مدارسها كمراكز توزيع إضافية ابتداءً من 15 ديسمبر 2020 بالإضافة الى مراكز التوزيع الثابتة البالغ عددها 14 مركز توزيع، وذلك لتسريع عملية التوزيع وتمكين العائلات من استلام المساعدات الغذائية بأسرع وقت ممكن وتفادي التجمعات وتقليل الازدحام حفاظا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين.

وجددت الأونروا التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي:

· يرجى البقاء في المنزل لحين التواصل معك من قبل الأونروا وإبلاغك بالوقت والطريقة التي ستتلقى من خلالها المساعدة الغذائية الخاصة بك.

· اتبع إرشادات فرق التوزيع التابعة للأونروا عند الحضور لتسلم المساعدة الغذائية.

· يجب على الجميع الحفاظ على مسافة مترين من فريق التوزيع في مركز التوزيع عند حضورك لتلقي المساعدة الغذائية.

· إذا كان هناك شخص ما أمامك يتلقى المساعدة الخاصة به، فاحرص على التباعد الاجتماعي بينكم.

· يرجى حضور شخص واحد فقط لتسلم المواد الغذائية، ويرجى عدم إرسال الأطفال أو كبار السن أو المرضى لاستلامها.

· لا حاجة لمشاركة أي مستندات باليد ، يجب عليك إظهارها من مسافة آمنة.

· حافظ على غسل يديك باستمرار، بما في ذلك قبل وبعد التعامل مع السلع الغذائية.

· تعمل الأونروا كل ما بوسعها للمحافظة على صحتك وسلامتك أنت وعائلتك أثناء عملية التوزيع، احرص أنت أيضا على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم بعد تلقيك المساعدة الغذائية.