حركة الجهاد نُهنئ "حماس" بالذكرى الـ 33 لانطلاقتهم

قدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 14/12/2020 ، خالص التهاني والمباركات من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الذكرى الـ 33 لانطلاقتهم ، التي جاءت امتداداً لتاريخ طويل من العمل الدؤوب والتضحيات الكبيرة.

وقالت الحركة خلال بيان لها:"إن حركة حماس أسهمت في الفعل الوطني وكانت عنواناً كبيراً للجهاد والمقاومة، ومثلت إضافة نوعية في مسيرة العمل الوطني والإسلامي من أجل تحرير فلسطين.

وبينت حركة الجهاد أن حركة حماس رسخت في مسيرتها المباركة ثقافة المقاومة وعززت مفاهيم الوحدة والعمل المشترك إلى جانب مسؤوليتها في حماية الثوابت والسعي من أجل الحفاظ على الحقوق وفي مقدمتها حق العودة المتجذر في الوعي الفلسطيني.

وأشارت الى ان هذه المناسبة الوطنية العظيمة نؤكد على وحدة الصف والاستمرار في نهج المقاومة والجهاد، ومواصلة العمل المشترك وتعزيز شراكتنا والسير نحو الهدف الأسمى والأغلى وهو تحرير فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها بعون الله.

ونستذكر الحركة الشهداء المؤسسين والقادة المجاهدين الذين قضوا على درب العودة والتحرير، فإننا نعاهد الله تعالى ثم نعاهد كل الشهداء والأسرى والجرحى بأن لا نحيد عن نهج المقاومة وهدف التحرير مهما بلغت التضحيات، وألا تنحرف بوصلتنا عن القدس، وألا تتبدل الأهداف ولا تتراجع مسيرتنا.

وشددت الحركة على ضرورة بقاء كتائب القسام وسرايا القدس وكل أجنحة المقاومة يداً واحدة وكتفاً بكتف في مواجهة الاحتلال والتصدي للعدوان، ومواصلة العمل من أجل تحرير الأسرى والمسرى بإذن الله.

ووجهت التحية لقيادة حركة حماس في الداخل والخارج وعلى رأسها الأخ المجاهد القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وإخوانه في المكتب السياسي للحركة وقياداتها في الداخل والخارج، كما نتوجه بالتحية والتهنئة للمجاهدين الأبطال في كتائب الشهيد عز الدين القسام ولقيادة الكتائب، وللأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.