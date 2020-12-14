مسؤول عسكري يكشف خطة القتال التي ستتبعها "إسرائيل" خلال الحرب القادمة

كشف المحلل العسكري لصحيفة يديعوت "رون بن يشاي" اليوم الأثنين 14/12/2020 ، خطة القتال التي ستتبعها إسرائيل خلال الحرب القادمة مع قطاع غزة ولبنان .

وقال المحلل انه ومنذ بداية العام 2020 وحتى الآن، وجيش الاحتلال "الإسرائيلي" عاكف على عملية تحديث عميقة وثورية في طريقة القتال خلال الحرب القادمة.

وبين المحلل ان خطة "تنوفا" التي وضعها رئيس أركان جيش الاحتلال، "أفيف كوخافي"، تستغل الميزة التكنولوجية والديجتالية للجيش الإسرائيلي من أجل التعامل مع التهديدات التي مصدرها قطاع غزة ولبنان.

وأوضح المحلل ان التحدي الأكبر أمام الجيش، هو الجواب على هذا السؤال: كيف سيتم تمويل خطة تنوفا الخماسية التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل مهول وعلى دمج الأذرع..؟

حيث إن الخطة، حتى الآن، لم تحظى بموافقة نهائية داخل الحكومة "الإسرائيلية".