اضبط تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات

تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات من أهم القنوات التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث رغم أنها انطلقت حديثاً لكن تردد قناة الشرق بلومبيرغ السعودية 2020 نايلسات يحظى باهتمام بعد انطلاقها بعد أشهر من التحضيرات تخللتها جائحة كورونا.

ضبط تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات

قناة الشرق بلومبيرغ ضمن القنوات التابعة ”للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق“، تهتم بالقضايا الاخبارية الاقتصادية في العالم العربي.

وبدأت القناة المعروفة باسم "الشرق بلومبيرغ" بثها التلفزيوني اليوم للمرة الأولى معلنة عن دورة برامجية متنوعة تقدمها كوكبة من المذيعين المتمرسين أبرزهم باسم يوسف الذي يعود مجددا إلى الشاشات العربية من خلال قناة ”الشرق“ وإلى جانبه زينة اليازجي ومعتز الدمرداش ورشا الخطيب وسعد زغلول وآخرين.

تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات

وقالت المجموعة في بيان لها، إن قناة ”الشرق“ ستركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية حتى يتمكن الجمهور العربي من الاطلاع على أحدث تطورات الاقتصاد العالمية وقت حدوثها، مع تحليلات وافية ومعمّقة تواكب التطورات.

ومن المرجح أن تصبح القناة -ومقرها دبي- منافسا رئيسا في سوق الإعلام بالعالم العربي.

تردد قناة الشرق بلومبيرغ 2020 :-

القمر : نايل سات.

التردد : 11804 H.

fer : 27500 – 5/6.

القمر : هوت بيرد.

التردد : 11137 H.

fer : 27500 – 3/4

قناة الشرق

وأثارت القناة جدلاً واسعاً، لا سيما أن الشق الأول من اسمها يطابق اسم قناة "الشرق" المصرية المعارضة لنظام عبد الفتاح السيسي.