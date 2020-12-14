مصادر: صرف شيكات الشؤون الأسبوع المقبل وسيتم حجب وإضافة أسماء جديدة

كشفت مصادر مطلعة اليوم الاثنين 14/12/2020، أن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، سيكون في غضون الأسبوع المقبل أي قبل 20 من الشهر الجاري.

وأفادت المصادر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن صرف شيكات الشؤون ووفقاً لما أعلنت عنه وزارة التنمية في رام الله سيكون قبل نهاية الشهر الحالي، وتحديداً الأسبوع المقبل.

وذكرت المصادر، أن شيكات الشؤون لهذه المرة سيشهد حجب لأسماء، وإضافة أسماء أخري لحوالي 360 اسماً.

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية 71 ألف مستفيد في قطاع غزة، و39 ألف مستفيد في الضفة المحتلة بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 130 مليون شيكل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيكل للدفعة الواحدة كل 3 أشهر.

وتأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الدفعة الأخيرة لمدة تبلغ ما يُقارب الشهرين حيث كان مفترض أن تصرف في شهر أكتوبر / تشرين أول الماضي.