صحة غزة : 8 حالات وفاة و157 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 14/12/2020 ، عن تسجيل 8 حالات وفاة وتسجيل " 157" اصابة جديدة بفيروس كورونا ، بعد اجراء 766 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة ان اعداد الوفيات ارتفع في قطاع غزة ل 202 حالة ، موضحةً ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 340 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 188 حالة.

واشارت الى تعافي740 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت ان اجمالي تراكمي للمصابين 28502 اصابة ، في بلغت اجمالي الحالات النشطة 8717 حالة ، و اجمالي المتعافين 19583 حالة .