والد غولدن يدعو لاستغلال الفرص لإتمام صفقة تبادل للأسرى

جدد والد الجندي "الإسرائيلي" هدار غولدن، دعوته لاستغلال الفرصة لإتمام صفقة تبادل الأسرى، التي يجري الحديث عنها في وسائل الإعلام، لإعادة نجله الذي فقدت أثاره خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014، وألمحت حماس إلى أنه أسير حي لديها.

وقال سمحا غولدن في حديث لـ"موقع يديعوت أحرونوت" أنه ليس متفائلًا أو متشائمًا حيال ما ينشر حول إمكانية وجود فرصة لإتمام الصفقة.

وأضاف: "القيادة بحاجة إلى العمل والشخص الذي سيدفعها هو أولاً وقبل كل شيء رئيس الأركان أفيف كوخافي، قائد الجنود، اعتقد أن هناك فرصة الآن، يجب أن يستفيد منها لإحضار الجنود أولاً ووضعهم ضمن صفقة انسانية".

ولفت إلى أن عائلته حتى الآن لم تتلق أي معلومات بشأن وجود أي تقدم في المحادثات مع حماس، مشيرًا إلى أن يتواصل مع جميع المعنيين في مجلس الأمن القومي والحكومة والجيش من أجل الضغط باتجاه الاستفادة من أزمة كورونا بغزة.

وقال "قلنا للجميع، إذا كانت هناك بالفعل صفقة إنسانية تتعلق بكورونا، ففي صفقة المساعدة هذه لغزة يجب أن نبدأ بعودة الجنود"، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الإسرائيلية أيدت هذه الخطوة.

واتهم والد الجندي غولدن، الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن جنودها، متهمًا تحديدًا بنيامين نتنياهو وبيني غانتس التخلي عن نجله والآخرين خاصةً وأنهم من قاموا بالهجوم ضد غزة عام 2014.

وأضاف "هذه القيادة التي أخذت ابني إلى المعركة وتركته هناك، نفس القيادة لمدة 6 سنوات ونصف، لم يحضروه ولم يستغلوا أي فرصة جاءت في طريقهم، ولا حتى أي فرصة إنسانية، وبدون ضغط على حماس، ولكن أتمنى الآن من كوخافي أن يعيده".

وتقدر مصادر إسرائيلية أن هناك فرصة اليوم لإمكانية التوصل لصفقة تبادل أسرى تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين "لم يقتلوا إسرائيليين" مقابل تقديم مساعدات لغزة لمواجهة كورونا، وإعادة الإسرائيليين المفقودين بغزة.