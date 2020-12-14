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جرافات الاحتلال تهدم سور مقبرة اليوسفية في باب الأسباط

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:04 - 14 ديسمبر 2020
باب الأسباط باب الأسباط
تقارير
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شرعت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 14/12/2020، بهدم سور مقبرة اليوسفية في باب الأسباط بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال "الإسرائيلي"، هدمت سور مقبرة اليوسفية في باب الأسباط .

 

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