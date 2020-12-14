الشخرة يرد لماذا اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وليس الامريكي " فايزر" الى فلسطين

رد د. كمال الشخرة المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم الاثنين 14/12/2020 ، بشأن التساؤلات حول استيراد وزارة الصحة للقاح الروسي وليس الامريكي ،" بأن وزارة الصحة وجهت

رسائل لجميع الشركات ومنها سبوتنيك V" الروسية و شركة "مودرنا" البريطانية بالإضافة الى "فايزر" الامريكية والشركة الصينية ، انه تم الرد بإيجابية على اللقاح الروسي والبريطاني ، بالإضافة لتوصيات من منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام الا لقاحات التي تم الموافقة عليها .

وبين الشخرة خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين وتابعتها "فلسطين اليوم" ، ان اللقاح الأمريكي فايزر يحتاج الى ال70 درجة تحت الصفر وليس لدنيا ثلاجات كافية لاستقبال هذا اللقاح ، مستدركاً الى انه في حال تم الموافقة سيتم العمل على جلب هذه الثلاجات.

وطالب الشخرة المواطنين بالتروي وعدم التخوف من اللقاح الروسي ، مشيراً الى ان وزارة الصحة على استعداد لجلب كافة الطعومات في حال الموافقة وان تكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية.