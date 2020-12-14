بعد غياب 10 سنوات: تعيين سفير تركي لـ"إسرائيل"

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين 14/12/2020، أن التقارب بين "تل أبيب" وأنقرة سيثمر قريباً عن تعيين الأخيرة سفيراً لها في "إسرائيل" قريباً، بعد أن غادرها السفير قبل 10 أعوام.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، أن تركيا في طريقها لتعيين سفير جديد لها في "إسرائيل"، في حال لم تحدث أي مفاجآت تفسد التقارب بينهما.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي سترسل فيها تركيا سفيرًا سياسيًا إلى إسرائيل، بعد أن كان السفير السابق غادرها عقب عمليات الجيش الإسرائيلي المتكررة في غزة ومنها حادثة مهاجمة السفينة التركية عام 2010.

وأشارت الصحيفة، إلى تقارير تؤكد وجود تقارب جديد بين تركيا وإسرائيل، مشيرةً إلى تحركات ولقاءات عقدها رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان مع مسؤولين إسرائيليين مؤخرًا بهذا الشأن.

ولفتت الصحيفة إلى موقف الخارجية التركية من إعلان الاتفاق بين إسرائيل والمغرب والذي جاء بالتأكيد على حرية كل دولة فيما تفعل، في حين كانت هاجمت الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين سابقًا.

ووفقًا للصحيفة، فإن شركة تركية ستنافس في الأيام المقبلة على مناقصة للاستحواذ على ميناء حيفا، وهي مناقصة تنافس عليها الإمارات.

وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل" من جانبها تتعامل مع القضية بدون عجلة من أمرها، ولا يوجد معلومات عن أنها سترسل سفيرًا إلى أنقرة بسبب انشغال الحكومة بأزمة كورونا وإمكانية وجود انتخابات، لكن وجود فرصة سانحة لإعادة العلاقات مع تركيا لن تشكل أي مشاكل عائقًا أمام ذلك.