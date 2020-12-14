تفاصيل صرف مساعدة لـ10 الاف متضرر من كورونا خلال أيام والفئات المستهدفة

أكد سامر سلامة وكيل وزارة العمل برام الله اليوم الاثنين 14/12/2020 ، ان الوزارة أنهت كافة الترتيبات لبدء صرف مساعدات ل68 ألف عامل تضرروا من جائحة كورونا، وبمساعدة مالية من البنك الدولي بمبلغ 20 مليون دولار، على أن يتم الصرف لـ 10 الأف اسرة من غزة ورام الله خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان رئيس الوزراء رام الله محمد اشتيه أعلن خلال استقباله السبات الفائت ( 12 ديسمبر/ كانون أول) رئيس وأعضاء هيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في المحافظات، إن الحكومة ستبدأ بصرف مساعدات للعمال في الضفة الغربية و القطاع.

وبحسب ما قاله وكيل الوزارة خلال تصريحات إذاعية لصوت فلسطين وتابعتها و"كالة فلسطين اليوم" صباح اليوم الاثنين، فإن المستفيدين من هذه المساعدات هم العمال من القطاعات المتأثرة من جراء الجائحة بشكل مباشر مثل قطاع السياحة والعاملين في القطاع الغير منظم.

وقال سلامة إن الوزارة وسعت نطاق المنحة لتشمل 68 ألف عامل من جميع المحافظات، على أن يتم توزيع 700 شيكلا لكل عامل.

وبحسب سلامة فإن الوزارة أنهت إعداد القامة الأولى و التي تشكل أسماء ل10 الاف عامل ، وتعمل على أعداد القوائم الأخرى و التحقق من الأسماء على أن يتم الصرف في القريب العاجل. وتابع:" نقوم على التأكد من القوائم الأخرى ليتم الصرف بشكل متتالي لكافة العمال المشمولين من المنحة".

وأوضح سلامة إن الوزارة اعتمدت على قواعد بيانات مختلفة من وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والتي وصلت من المحافظات و المجالس البلدية.

وعن المعايير الاختيار قال إن أهم معيار هو التأثر وتوقف العمل بفعل الجائحة، على أن يتم الاعتماد على مساريين مسار القطاعات أي القطاعات الأكثر تضررا مثل قطاع السياحي، ثم مسار الفردي وخاصة الذين يعملون في المياومة و القطاع الغير المنظم.