مشعشع : لا رواتب لموظفي الاونروا حتى اللحظة وان تمكنا من توفير أي أموال سُترحل للعام القادم

أكد سامي مشعشع الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" اليوم الاثنين 14/12/2020 ، ان الاونروا لم تتمكن من توفير رواتب موظفي "الاونروا" حتى اللحظة ، موضحاً انه في حال تم توفير أي أموال سُترحل للعام القادم لسد المستلزمات .

وقال مشعشع لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان أزمة الرواتب تراوح مكانها ، ولا حلول قادمة غم الاختراقات البسيطة .

وبين ان المشكلة لا تتمثل فقط في توفير رواتب لـ 30 الف موظف، انما في تغطية احتياجات العديد من القطاعات وخاصة وفي غزة وسوريا .

وقال مشعشع ان المؤتمر السنوي المقرر ان يعقد اليوم مهم جدا لأنه يعزز دور الدول العربية والاعضاء لدعم اللاجئين بعد التراجع الكبير في دعم اللاجئين والذي يحتاج الي مثل هذه اللقاءات لإعادة الدعم .

وبشأن المساعدات، أوضح ان لا مؤشرات للدفع ولا يوجد مواعيد لدفع الدول العربية ، وخاصة ان هناك تعهد ان توفر الدول العربية 7.8 من الميزانية العادية ، مشيراً الى ان الدول الخليجية قدمت مساعدات ب200 مليون دولار العام الماضي ونأمل ان يرتقي الدعم العربي .