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سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 14/12/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:35 - 14 ديسمبر 2020
سعر الذهب سعر الذهب
تقارير
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يلاقي سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 14/12/2020، اهتماماً كبيراً من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 14/12/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بأسواق المال بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24  192.21 شيكل   $59.06

سعر الذهب عيار 22   176.19 شيكل   $54.14

اسعار الذهب عيار 21  168.19 شيكل   $51.68

اسعار الذهب عيار 18  144.16 شيكل   $44.29

سعر الذهب عيار 14   112.12 شيكل   $34.45

سعر الذهب عيار 12   96.10 شيكل     $29.53

اسعار أوقية الذهب 5,978 شيكل     $1,837

اسعار جنيه الذهب 1,346 شيكل     $413.42

اسعار كيلو الذهب 192,210 شيكل  $59,058

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم  عيار 24   عيار 21   عيار 18   عيار 14   عيار 12

13 ديسمبر 192.61   168.54   144.46   112.35   96.30

12 ديسمبر 192.61   168.54   144.46   112.36   96.31

11 ديسمبر 192.57   168.50   144.43   112.33   96.28

10 ديسمبر 192.09   168.08   144.07   112.05   96.05

9 ديسمبر   192.19   168.17   144.15   112.11   96.10

8 ديسمبر   196.13   171.62   147.10   114.41   98.07

7 ديسمبر   195.05   170.67   146.29   113.78   97.53

6 ديسمبر   193.45   169.28   145.09   112.85   96.73

5 ديسمبر   193.47   169.29   145.11   112.86   96.74

4 ديسمبر   193.31   169.15   144.99   112.77   96.66

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