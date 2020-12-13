اسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين 14/12/2020

أغلقت بورصة المعادن العالمية تداولاتها اليوم مع ثبات سعر اوقية الذهب عالميا ليساهم في ثبات أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بتاريخ 14-12-2020 بعد ارتفاعها امس الاحد ، ثم تعاود استقراراها اليوم بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية الخاصة بالصاغة .

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق استقرارا حيث بلغ اليوم 804 جنيه، وهى نفس أسعارها خلال تعاملات امس ، علما بأن تلك الأسعار غير شاملة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24 (918 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 21 (804 جنيه)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (688 جنيهًا)

الجنيه الذهب اليوم (6432 جنيهًا)

وسجلت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم 1839 دولارًا.

ويشهد سعر الذهب في مصر استقرارا خلال اليومين الجاريين، وسط تذبذب الاسعار في منطقة 802-804 جنيها للجرام عيار 21.

كما يشهد سوق الذهب تراجعا في الاقبال على الشراء ، مع تأكيدات من جانب شعبة الذهب بان الرواج يكون على شراء جرامين الى 4 جرامات عيار 21 او 18 فقط وهو ما يشكل نسبة متدنية للغاية ، ويضغط على محال الذهب.

وأكدوا أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء والادخار من جانب المواطنين خلال الفترة الحالية لاسيما مع هبوط الأسعار عالميا ومحليا، موضحًا أن نسبة المبيعات منخفضة للغاية.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدد من الاسباب ابرزها سعر الدولار امام الجنيه المصري ، وسعر اوقية الذهب عالميا في بورصة المعادن ، والتي تتأثر بسعر الدولار عالميا او سعر النفط او القرارات الاقتصادية او جائحه مثل كورونا.