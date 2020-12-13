سعر صرف الليرة التركية مقابل الشيكل اليوم الاثنين: 14-12-2020

سجل سعر الليرة التركية خلال جلسة التداول اليوم الأثنين بتاريخ 14-12-2020 ارتفاعاً مقابل الشيكل الإسرائيلي عملة إسرائيل بقيمة (0.0001) نقطة وبنسبة (0.01%) وذلك لتسجل سعر 0.4141 مقارنة بالسعر الأفتتاحى السابق 0.4140 لها.
أما عن الأسعار الحالية فنتيجة التحويل لأخر تحديث للأسعار هو:
ليرة التركية 1 ليرة التركية = 0.4141 شيكل الإسرائيلي شيكل الإسرائيلي
شيكل الإسرائيلي 1 شيكل الإسرائيلي = 2.4154 ليرة التركية ليرة التركية
وجاءت أسعار الليرة التركية مقابل الشيكل الإسرائيلي خلال 7 ايام سابقة:
2020-12-07 ليرة التركية = 0.4171 شيكل الإسرائيلي
شيكل الإسرائيلي = 2.3977 ليرة التركية
2020-12-08 ليرة التركية = 0.4172 شيكل الإسرائيلي
شيكل الإسرائيلي = 2.3969 ليرة التركية
2020-12-09 ليرة التركية = 0.4154 شيكل الإسرائيلي
شيكل الإسرائيلي = 2.4070 ليرة التركية
2020-12-10 ليرة التركية = 0.4122 شيكل الإسرائيلي
شيكل الإسرائيلي = 2.4260 ليرة التركية
2020-12-11 ليرة التركية = 0.4140 شيكل الإسرائيلي
شيكل الإسرائيلي = 2.4154 ليرة التركية
2020-12-12 ليرة التركية = 0.4140 شيكل الإسرائيلي
شيكل الإسرائيلي = 2.4154 ليرة التركية
2020-12-13 ليرة التركية = 0.4140 شيكل الإسرائيلي
شيكل الإسرائيلي = 2.4154 ليرة التركية