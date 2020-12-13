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سعر صرف الليرة التركية مقابل الشيكل اليوم الاثنين: 14-12-2020

  • فلسطين اليوم - تركيا
  • 22:50 - 13 ديسمبر 2020
الليرة التركية مقابل الشيكل الليرة التركية مقابل الشيكل
تقارير
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سجل سعر الليرة التركية خلال جلسة التداول اليوم الأثنين بتاريخ 14-12-2020 ارتفاعاً مقابل الشيكل الإسرائيلي عملة إسرائيل بقيمة (0.0001) نقطة وبنسبة (0.01%) وذلك لتسجل سعر 0.4141 مقارنة بالسعر الأفتتاحى السابق 0.4140 لها.

أما عن الأسعار الحالية فنتيجة التحويل لأخر تحديث للأسعار هو:

ليرة التركية 1 ليرة التركية = 0.4141 شيكل الإسرائيلي شيكل الإسرائيلي

شيكل الإسرائيلي 1 شيكل الإسرائيلي = 2.4154 ليرة التركية ليرة التركية

 

وجاءت أسعار الليرة التركية مقابل الشيكل الإسرائيلي خلال 7 ايام سابقة:

2020-12-07                ليرة التركية = 0.4171 شيكل الإسرائيلي

                                 شيكل الإسرائيلي = 2.3977 ليرة التركية

 

2020-12-08                ليرة التركية = 0.4172 شيكل الإسرائيلي

                                 شيكل الإسرائيلي = 2.3969 ليرة التركية

 

2020-12-09                ليرة التركية = 0.4154 شيكل الإسرائيلي

                                 شيكل الإسرائيلي = 2.4070 ليرة التركية

 

2020-12-10                ليرة التركية = 0.4122 شيكل الإسرائيلي

                                شيكل الإسرائيلي = 2.4260 ليرة التركية

 

2020-12-11               ليرة التركية = 0.4140 شيكل الإسرائيلي

                               شيكل الإسرائيلي = 2.4154 ليرة التركية

 

2020-12-12                            ليرة التركية = 0.4140 شيكل الإسرائيلي

                            شيكل الإسرائيلي = 2.4154 ليرة التركية

 

​​​​​​​2020-12-13                              ليرة التركية = 0.4140 شيكل الإسرائيلي

                                  شيكل الإسرائيلي = 2.4154 ليرة التركية

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