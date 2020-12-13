أخر تطورات المنخفض الجوي القادم الذي يصل فلسطين الثلاثاء المقبل

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، ان منخفض جوي جديد مصحوباً برياح قوية سيصل الأراضي الفلسطينية، مساء الثلاثاء المقبل

وقال العلامي خلال تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، : " أن المنخفض سيكون ذو طقس بارد مصحوباً برياح نشطة مع هبات قوية في بعض الفترات مُثيرة للغبار والأتربة".

وأضاف، أنه مع ساعات ليل يوم الثلاثاء وفجر الأربعاء، تعبر فلسطين تدريجياً جبهة هوائية ماطرة لينتظم هطول الأمطار في المحافظات الشمالية والوسطى.

وأوضح، أن فجر الأربعاء وحتى مساءه وليله، يمدد هطول الأمطار لبقية محافظات الوطن بما فيها جنوب الضفة وقطاع غزة وحتى شمال النقب لتهطل الأمطار بين الحين والآخر وبغزارة مُتفاوتة طيلة هذه الفترة.