مصر تستدعي حماس و"إسرائيل" للقاهرة بشأن صفقة تبادل الأسرى

كشفت مصادر مصرية، مساء اليوم الأحد، أن مصر قامت باستدعاء إسرائيل وحماس لإجراء مباحثات غير مباشرة بالقاهرة حول عقد صفقة تبادل أسرى جديدة.

وقالت المصادر للقناة الـ13 العبرية، أن مصر طلبت من الطرفين الحضور للقاهرة، لإجراء مفاوضات غير مباشرة، لإتمام صفقة التبادل.

وأضاف القناة: "في إسرائيل أدركوا أن هذه فرصة احادية المرة ولن تتكرر، ووافقوا على دعوة مصر، للتفاوض مع حركة حماس بالقاهرة".

ووفق المحلل في القناة ألون بن دافيد، فإن حماس ما زلت تتمنى الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين، ولكن إسرائيل أوضحت انها لن توافق على ذلك.

ولفت بن دافيد، الى أن الحديث يدور عن صفقة يتم فيها تقديم التطعيم ضد الكورونا لقطاع غزة، وحتى الآن لا يوجد أي تقدم بالموضوع، وربما سيحدث خلال الأيام القادمة.

وأشار الى أن "إسرائيل" نقلت مؤخرا لحماس عن طريق مصر، مقترحا جديدا بشأن صفقة التبادل، يتضمن الإفراج عن أسرى أحياء تحددهم "إسرائيل"، ومساعدات طبية لمواجهة وباء كورونا في غزة، مقابل الافراج عن الأسرى "الإسرائيليين" بغزة.