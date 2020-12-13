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مستوطن يدهس سيدة وابنها جنوب نابلس

  • فلسطين اليوم - الضفة
  • 21:56 - 13 ديسمبر 2020
مستوطن يدهس سيدة وابنها في نابلس مستوطن يدهس سيدة وابنها في نابلس
تقارير
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أصيبت سيدة فلسطينية وابنها مساء اليوم الأحد، نتيجة تعرضهما للدهس بسيارة يقودها مستوطن ببلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنًا دهس السيدة وابنها أثناء مرورهما في الشارع الرئيس، ووصفت حالتهما بالمستقرة.

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