مستوطن يدهس سيدة وابنها جنوب نابلس

أصيبت سيدة فلسطينية وابنها مساء اليوم الأحد، نتيجة تعرضهما للدهس بسيارة يقودها مستوطن ببلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنًا دهس السيدة وابنها أثناء مرورهما في الشارع الرئيس، ووصفت حالتهما بالمستقرة.
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