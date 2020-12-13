بعد خسارة أتلتيكو مدريد... سوسييداد يتعادل مع إيبار

تعادل فريق "ريال سوسييداد" أمام ضيفه "إيبار" اليوم الاحد، بنتيجة 1-1 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح "سوسييداد" التسجيل عبر "أندير بارينتشيا" في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 65 نجح "سيرجي إنريتش" في إدراك التعادل للضيوف.

بدوره سجّل اللاعب "إيغور زوبيلديا"، لاعب وسط سوسييداد، هدفاً في الدقيقة 83 ولكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الـ "VAR".

يذكر أنه ينافس "سوسييداد" على صدارة "الليغا" منذ بداية الموسم الحالي حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في خمس وخسر مرة واحدة، لكنه لم ينجح اليوم في توسيع الفارق مع "أتلتيكو مدريد" الذي خسر أمس السبت أمام "ريال مدريد" 0-2.

وبهذا الفوز، رفع "سوسييداد" رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن "أتلتيكو "الوصيف ومتفوّقاً على "ريال مدريد" الثالث بثلاث نقاط.