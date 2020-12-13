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عزام: حماس شكلت إضافةً نوعية وتعزيزاً لخيار الجهاد والمقاومة على الساحة الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - قطاع غزة
  • 21:07 - 13 ديسمبر 2020
الشيخ نافذ عزام الشيخ نافذ عزام
تقارير
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قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام مساء اليوم الاحد :"إن انطلاقة حركة حماس شكلت إضافةً نوعية وتعزيزاً لخيار الجهاد والمقاومة على الساحة الفلسطينية".

جاء ذلك بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس ، حيث تقدمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بالتهاني والتبريكات من الإخوة في حركة حماس في هذه المناسبة.

وأوضح أنها أسهمت في تحشيد طاقات وإطلاق فعاليات متنوعة خدمةً للقضية الفلسطينية، ناهيك عن دورها الكبير في مواجهة المشروع والرواية الصهيونية.

كما جدد عزام مباركته لحركة حماس، ولقادتها وكوادرها وأنصارها، سائلاً الله الرحمة لشهدائها وكافة شهداء شعبنا وأمتنا، لافتا إلى أن النصر موعدنا بمشيئة الله.

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