ليفربول يسقط في فخ التعادل امام فولهام

نجح نادي ليفربول في تحقيق التعادل مع نظيره فولهام، بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح التسجيل الجاميكي بوبي ريد في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ليفربول، وأنهو الشوط الأول بالتقدم بهدف.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو ليفربول تعديل النتيجة، وحصلوا على ركلة جزاء سددها النجم المصري محمد صلاح ليتعادل لفريقه

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 25 في المركز الثاني، ورصيد فولهام للنقطة 8 في المركز السابع عشر.