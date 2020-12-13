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الخارجية: 12 اصابة جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا في أميركا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 20:51 - 13 ديسمبر 2020
وزارة الخارجية والمغتربين وزارة الخارجية والمغتربين
تقارير
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أظهر التقرير اليومي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاحد، تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، في كل من إلنيوي، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الاصابات الى 5510 إصابة.

من جانبه افاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة بأنه لم تسجل اية حالة وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

وكان قد بلغ مجمل عدد الوفيات بالفيروس في صفوف جاليتنا حول العالم 327 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الاصابات 8437 إصابة

وفي ذات السياق أفاد الفريق المختص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين، والطلبة ورجال الاعمال صباح اليوم الأحد، الى اسطنبول للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم.

 

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