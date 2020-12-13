هجمات سيبرانية تستهدف عشرات الشركات الإسرائيلية

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر رفيعة في صناعة السايبر، أن هجمات سيبرانية استهدف عشرات الشركات الإسرائيلية، بينها أمنية.

وأكدت شركة الخدمات اللوجستية والإرساليات الإسرائيلية "أوريان" اليوم الأحد، أنها تضررت من هجوم سيبراني، وقدمت تقريرا بذلك إلى البورصة. وقالت الشركة إنها واحدة من بين أربعين شركة، تضررت من جراء الهجوم السيبراني الذي استهدف "أوريان". ومن بين هذه الشركات ثلاث شركات على الأقل تنقل لقاحات كورونا إلى إسرائيل.

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية بحدوث هجوم سيبراني آخر، استهدف شركة إسرائيلية تابعة لشركة "إلبيت" وتسمح برامجها بربط حواسيب عن بعد.

وعلى خلفية حجم الهجوم واستهدافه شركات حساسة تعمل في مجال نقل شحنات جوا وبحرا إلى إسرائيل، تشير التكهنات، بحسب ما نقلته "عرب 48" إلى أن منفذي الهجوم هم "مجرمو سايبر" مثل مجموعة "بلاك شادو" التي هاجمت شركة التأمين "شيربيت"، وأن التقديرات تتزايد حيال المطالبة بإتاوة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من الجائز أنه تقف وراء عملية القرصنة هذه دولة أو جهات معادية أخرى، وليس قراصنة إنترنت هدفهم المطالبة بالمال.