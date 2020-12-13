مسؤول بالقضاء يوضح حقيقة الافراج عن قتلة الشابة إسراء غريب

نفى مدير مركز الإعلام القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الاحد، فارس سباعنة الأنباء المتداولة حول الإفراج عن المتهمين الثلاثة في قتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب وفقًا لقناة رؤيا.

وأضاف سباعنة أن المتهمين الثلاثة ما زالوا موقوفين، ويخضعون للتحقيق، مشيرًا إلى أن قضية إسراء ما زالت تخضع للتداول أمام القضاء الفلسطيني.

وكانت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرًا حول إصدار المحكمة المختصة بالنظر في قضية "غريب" قرارا بالإفراج عن المتهمين في القضية.

جدير ذكره أنه لقيت الشابة الفلسطينية إسراء غريب، البالغة من العمر 21 عامًا، مصرعها، في 22 أغسطس 2019، بعد تعرضها للضرب والتعذيب المفضي إلى الوفاة، على يد ثلاثة شبان فلسطينيين، أفادت مصادر إعلامية حينها أنهم شقيقيها وزوج أختها.

من جهتها أنكرت عائلتها هذا الاتهام مدعية أنها توفيت بنوبة قلبية، فيما أكدت التحقيقات أن سبب الوفاة هو ضرب مبرح أدى إلى قصور حاد في الجهاز التنفسي، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

بدوره قال النائب العام المستشار أكرم الخطيب، إن الفتاة "غريب" تعرضت لضرب وتعذيب أدى إلى وفاتها بما يشكل جريمة قتل، كما وأنها أخضعت للعنف النفسي والجسدي وأعمال شعوذة، ما أدى لتدهور صحتها، مؤكدًا أنها توفيت بسبب قصور في التنفس نتيجة لتعرضها لإصابات متعددة.