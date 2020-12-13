محيسن: سنوصي بإغلاق محافظة رام الله إذا تصاعد منحي إصابات كورونا

قال مدير صحة رام الله والبيرة الدكتور معتصم جمال محيسن، سيكون هناك توصيات بتشديد الإجراءات داخل المحافظة وإغلاقها بشكل كامل في حال تصاعد منحي إصابات كورونا في المحافظة.

وأضاف محيسن، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، مساء اليوم الأحد، إن المنحنى الوبائي لفيروس "كورونا" في المحافظة في تصاعد مستمر، وان هناك زيادة كبيرة وملحوظة على عدد الإصابات بالفيروس بسبب عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة.

وأوضح، أنه إذا ما استمر المنحى بالتصاعد واذا ما استمر عدم الالتزام من قبل المواطنين، فستكون التوصيات لإغلاق المحافظة أو تشديد الإجراءات