نتنياهو: علينا تشكيل جبهة موحدة لمكافحة تهديدات إيران

دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" اليوم الأحد إلى تشكيل جبهة موحدة لمكافحة التهديد الإيراني.

وقال "نتانياهو" خلال استقباله مستشار الأمن القومي الأميركي "روبرت أوبراين" انه: "بقيادة الرئيس ترامب تعمل الولايات المتحدة و"إسرائيل" بتعاون أوثق من أي وقت مضى، بحيث نقيم التعاون بغية إحباط التهديدات المشتركة، كما نتعاون في إحلال السلام، وقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا في هذين المجالين".

وأضاف قائلاً: "طالما استمرت إيران في تهديد جيرانها، وطالما استمرت في دعوتها لتدمير "إسرائيل"، وطالما استمرت في تمويل وتسليح "المنظمات المعادية" في هذه المنطقة وحول العالم وطالما واصلت سباقها للحصول على أسلحة نووية، فلا يجوز لنا العودة إلى الوضع المعتاد مع إيران".