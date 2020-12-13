هل هناك فئات جديدة على المنحة القطرية ١٠٠ دولار لشهر ديسمبر 2020

عدد المستفيدين من المنحة القطرية شهر ديسمبر 2020 ، حيثُ تساءلت الأسرة الفقيرة عن احتمالية ارتفاع اعداد المستفيدين من المنحة القطرية ، إذ توقعت مصادر فلسطينية أن تقوم اللجنة القطرية ووزارة الشؤون الاجتماعية بإدخال فئات جديدة على المنحة القطرية ١٠٠ دولار لشهر ديسمبر .

وأوضح المصادر أن زيادة اعداد المستفيدين من المنحة القطرية شهر 12 ديسمبر 2020 على ضوء الحصار المشدد على قطاع غزة والوضع الاقتصادي المتردي والارتفاع المتزايد لمعدلات الفقر والبطالة في غزة .

ويحرص موقع فلسطين اليوم الإخبارية على نشر رابط المنحة القطرية شهر ديسمبر 2020 منذ ان سلمت الدوحة الـ 100 دولار عام 2018 بالتزامن مع اطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي محافظات غزة الخمس .

وكانت اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة قد أعلنت بداية شهر نوفمبر الماضي ، تسليم ما يقارب 100 ألف مستفيد جميعهم من الاسر الفقيرة بواقع 100 دولار لكل أسرة .

موعد صرف المنحة القطرية شهر 12 ديسمبر 2020 :

وحتى الآن لم تصدر اللجنة القطرية عن موعد صرف المنحة القطرية شهر 12 ديسمبر 2020 ، كما لم تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة عن موعد الصرف ، لكن من المتعارف عن المنحة أنه يتم صرف أموالها مع بداية كل شهر جديد .

وفي حال نشرت وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة رابط المنحة القطرية ديسمبر 2020 سنرفعه فورًا حتى يتمكن جميع المستفيدين من فحص أسماءهم .

وأوضحت اللجنة القطرية أن عملية تسليم الـ 100 دولار اتمت في جميع فروع البريد في محافظات غزة الخمس ، وفق الضوابط والإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا ، فيما يجري التحضير إلى توزيع مساعدات المنحة القطرية شهر ديسمبر 2020 .

الفئات المستفيدة من مساعدات المنحة القطرية :

وحددت اللجنة القطرية الفئة المستفيدة من المنحة القطرية شهر نوفمبر 2020 السابقة وعددهم 100 ألف أسرة ، وفق التالي :

أولاً: من استلم أقل من 15 مرة .

ثانيًا: من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين.

وإضافةً إلى توزيع المنحة القطرية ، تتعهد اللجنة القطرية إلى بناء المشاريع الإنسانية وبناء البنية التحتية في إطار التسهيلات التي أعلنت عنها قطر سابقًا ، للخروج من الازمة المعيشية الذي يشهدها القطاع ، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي .

وفي آخر هذه المقالة الذي يخصصها موقع فلسطين اليوم عن اعداد المستفيدين من المنحة القطرية شهر ديسمبر 2020 ، ندعوكم إلى متابعة المقالة حتى تعلن وزارة الاتصالات عن رابط المنحة القطرية .