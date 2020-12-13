الثقافي يعرقل المكبر المتصدر وبلاطة يقفز للوصافة وتعادل الظاهرية وطوباس

سقط جبل المكبر المتصدر، في فخ التعادل الايجابي أمام مستضيفة ثقافي طولكرم بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، على إستاد الجامعة الأمريكية في جنين، ضمن الأسبوع التاسع من دوري المحترفين.

بهذا الفوز حافظ المكبر على صدارته برصيد 21 نقطة، أما العنابي فرفع رصيده الى 5 نقاط في المركز الحادي عشر ما قبل الأخير.

ظهر المكبر بصورة أفضل من حيث الاستحواذ وتهديد المرمى وهو ما أسفر عند الدقيقة الـ 10 عن هز الشباك بواسطة ثائر قراعين، واستطاع الثقافي معادلة النتيجة في الدقيقة الـ 30 عبر لاعبه صالح نصر الله.

زادت المباراة اثارة وأصبح اللعب مفتوحا، وهو ما أسفر عن اضافة المكبر هدفه الثاني عبر نجمه شهاب القنبر لينتهي الشوط الأول بتقدم المكبر بهدفين لواحد.

في الشوط الثاني، عجز المكبر عن الوصول لمرمى العنابي في ظل اهدار الأهداف المحققة التي كانت كفيلة لأن يخرج بغلّة من الأهداف.

لجأ مدرب الثقافي مهند عمر الى الزج بالبديل أحمد أبو ناهية والذي جاء معه الفرج بإحرازه هدف التعادل بعد خطأ فادح من أحد مدافعي المكبر.

وفي مباراة ثانية كان مسرحها إستاد فيصل الحسيني في الرام شمال مدينة القدس، خطف مركز بلاطة فوزا غاليا على حساب اصحاب الأرض مركز شباب الامعري بهدفين لهدف.

وارتقى بلاطة بهذا الانتصار للمركز الثاني مؤقتا رافعا رصيده إلى 19 نقطة، أما الامعري فواصل نزف النقاط وبقي خامسا عند النقطة 16.

وافتتح بلاطة التسجيل في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول عبر لاعبه عاطف أبو بلال، وانتهى الشوط على هذا الهدف.

وفي الشوط الثاني ومع الدقيقة الـ 52 تمكن الامعري من تعديل النتيجة بواسطة حماده مراعبة بعد تنفيذه لضربة حرة مباشرة من خارج الصندوق استقرت على يمين الحارس سائد أبو سليم الذي لم يحرك لها ساكنا.

وشهدت الدقيقة الـ75 إشهار الحكم البطاقة الصفراء الثانية ومن بعدها الحمراء لمدافع الامعري خالد مهدي ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل بلاطة النقص العددي ورمى بكل ثقله لتحقيق الفوز وهو ما كان له بإحرازه لهدف الفوز عن طريق يحيى السباخي قبل النهاية بخمس دقائق.

وواصل طوباس احراج فرق الكبار في تجربته الاولى في دوري المحترفين عندما فرص التعادل الايجابي على اصحاب الأرض الظاهرية بهدف لمثله، في المباراة التي اقيمت بينهما على إستاد هواري بومدين في دورا جنوب الخليل.

حافظ طوباس والظاهرية على مركزيهما، الظاهرية على الترتيب السادس برصيد 11 نقطة، فيما بقي طوباس في المركز العاشر رافعا رصيده الى 9 نقاط.

وتستكمل الجولة التاسعة غدا بإجراء لقاءين على إستاد هواري بومدين، الاول يجمع شباب الخليل وهلال القدس الساعة الثالثة عصرا، والآخر اهلي الخليل وترجي وادي النيص الساعة السادسة مساء.