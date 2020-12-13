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تعليق الدوام في عدد من مدارس جنين بسبب "كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:04 - 13 ديسمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة في ثلاث مدارس في جنين لمدة 14 يوما، بسبب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف الطلبة والمعلمين فيها.

وقالت مديرة تربية جنين سلام الطاهر لـ"وفا"، إن قرار التعليق يأتي بعد التنسيق مع لجنة الطوارئ في المحافظة، حفاظا على سلامة الطلبة وتطبيقا للبروتوكول الصحي، بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في المدارس، ونظراً للتزايد الكبير في حالات الإصابة.

وأوضحت أنه تقرر تعليق الدراسة في مدرستي ذكور السلام الثانوية، ووليد أبو مويس الأساسية للبنات في جنين، ومدرسة بنات جلقموس الثانوية لمدة 14 يوما.

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