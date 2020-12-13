شركة "أونافو" "الإسرائيلية" زودت فيسبوك بقدرات تجسس على مستخدميها

قالت صحيفة "ذي ماركر" العبرية اليوم الأحد، إنه:" تضطلع شركات هايتك إسرائيلية عديدة بعمليات تجسس على مستخدمي شبكة الانترنت، مشيرة إلى ان إحدى هذه الشركات هي "أونافو"، التي أسسها الجنديان الإسرائيليان "غاي روزين" و"روئي تيغر"، في العام 2011.

وأكدت أن المثير في هذا السياق أن كبرى الشركات العالمية في هذا المجال وفي مقدمتها "فيسبوك"، تستخدم الشركات "الإسرائيلية" خاصة وأن مؤسسيها هم في أغلب الحالات من مسرحي الوحدة "8200" التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية"، والمدربين على شن هجمات سيبرانية.

وأشارت الصحيفة أن "أونافو" كانت مؤخرا محور فضيحة، ودعوى قضائية، ضد "فيسبوك" في الأشهر الأخيرة، والتي انتهت بقرار الأخيرة بالتوقف عن استخدام برامج "أونافو".

ونوهت إلى أن مدير عام فيسبوك "مارك زوكربيرغ"، قد خضع في تموز/يوليو الماضي لاستجواب في لجنة فرعية لشؤون القيود التجارية في مجلس النواب الأميركي، وطرح عليه عدة أسئلة منها: "هل شراء "أونافو" الإسرائيلية زود فيسبوك بقدرات تجسس على مستخدمين؟"، ورد زوكربيرغ وقال : "لست متأكدا أني سأصف ذلك على هذا النحو".

جاء ذلك في أعقاب دعوى قضائية قدمتها مفوضية التجارة الفدرالية الأميركية، قبل عدة أيام، وبعد تحقيق تمحور حول تاريخ مشتريات "فيسبوك" وكيف اختيرت الشركات التي تم شراؤها، أن لتكنولوجيا "أونافو" دور مركزي في عمليات تشويش المنافسة التي استخدمتها "فيسبوك".

ولفتت الصحيفة إلى أن لائحة الاتهام ل"أونافو" أكدت أنها "شركة لتعقب مستخدمين، وأنها كانت الأداة التكنولوجية التي استخدمتها "فيسبوك" من أجل التعرف على تطبيقات منافسة وتعتبرها تهديدا عليها، بهدف تحييدها قبل أن تتمكن من النمو.