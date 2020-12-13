كريستال بالاس يفرض التعادل على توتنهام

فرض كريستال بالاس التعادل على ضيفه توتنهام هوتسبير (1-1)، في ملعب سيلهرست بارك، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح توتنهام التسجيل عبر هاري كين (23)، وعدل كريستال بالاس النتيجة، من خلال جيفري شلوب (81).

وبهذه النتيجة، يظل توتنهام في صدارة الترتيب مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الـ11.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح توتنهام، في الدقيقة التاسعة، بعدما أرسل ألديرفيرلد كرة بينية من قبل وسط الملعب، وصلت إلى سون في منطقة الجزاء، ليستقبلها ويسدد كرة مرت إلى جوار القائم.

ورد كريستال بالاس في الدقيقة 14، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء عبر زاها، أمسك بها لوريس بصعوبة.

وافتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 23، بعدما سدد هاري كين كرة أرضية من مسافة بعيدة، خدعت جوايتا وسكنت الشباك.

وواصل السبيرز هجومه، بتصويبة قوية من ندومبيلي، في الدقيقة 33، أبعدها حارس كريستال بالاس إلى ركلة ركنية.

وحاول بالاس العودة في النتيجة، خلال الشوط الثاني، وذلك بتسديدة قوية مقوسة من زاها، في الدقيقة 56، مرت إلى جوار القائم.

وأجرى المدرب جوزيه مورينيو التبديل الأول للسبيرز، بنزول لو سيلسو على حساب ندومبيلي.

وعلى عكس سير اللعب في الشوط الثاني، كاد توتنهام أن يقتل المباراة، بعدما ارتقى داير لعرضية من مخالفة نفذها لو سيلسو، في الدقيقة 73، مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وكاد بنتيكي أن يسجل التعادل، بعدما صوب رأسية من ركلة ركنية، في الدقيقة 79، فوق العارضة بقليل.

ونجح بالاس أخيرا في هز شباك توتنهام، في الدقيقة 81، بعدما نفذ إيزي كرة ثابتة عرضية مرت أمام الجميع، وفشل لوريس في التعامل معها، لتسقط من يديه ويتابعها شلوب في الشباك.

وفي الدقيقة 84، دفع مورينيو بديلي آلي وديفيز، على حساب ريجيلون وبيرجوين.

وسدد ديفيز كرة ساقطة في الدقيقة 86 اصطدمت بالعارضة، وتابعها أورييه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، غير كين اتجاهها برأسية، تألق حارس كريستال بالاس في التصدي لها.

وعاد جوايتا لينقذ بالاس من هدف قاتل، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما تألق في التصدي لضربة حرة مباشرة نفذها داير، قبل أن ترتطم بالعارضة وتخرج لركنية، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).