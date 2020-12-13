"آيفون 13".. هل يتأخر نزوله بسبب فيروس كورونا؟

القت جائحة كورونا، بظلالها على اداء شركة "آبل"، خلال تطوير هاتف "آيفون 12"، حيث يخشى الخبراء أن تؤثر الأزمة ذاتها على موعد طرح "آيفون 13" المقبل.

و يشار الى أن طرح هاتف "آيفون 12 برو ماكس" تأخرعدة أسابيع بسبب وباء كورونا، و تعطل حركة النقل والشحن في العالم، بالاضافة الى أنها أربكت نظام العمل والإنتاج من جراء فرض قيود الحجر والتباعد الاجتماعي.

موقع "wccftech" المتخصص في الأخبار التقنية، توقع أن هاتف آيفون 13 المقبل لن يواجه أي تأخير بل سيجري طرحه في الموعد المعتاد، أي في سبتمبر 2021.

ونقل المصدر عن الخبير في الشؤون التقنية مين غشي كيو، أن مراحل الإنتاج المكثف لهواتف "آيفون 13" ورقاقات "إي 15" ستجري وفق الجدول المعتاد لشركة "أبل".

و يذكر بأن شركة "أبل" الأميركية تقوم بطرح هواتف آيفون الجديدة في شهر سبتمبر من كل سنة،وفي الظروف العادية، تبدأ مرحلة الإنتاج المكثف لهواتف "آيفون" الجديدة في مطلع الصيف، لكن هذه المرحلة تأخرت حتى مطلع سبتمبر خلال السنة التي توشك على نهايتها، من جراء انتشار كورونا.

وبسبب هذا التأخير، تم إطلاق هاتفي "آيفون 12" و"آيفون 12 برو" في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، بينما أُطلق هاتفا "آيفون 12 ميني" و"آيفون 12 برو ماكس" في الثالث عشر من نوفمبر الماضي.

وأثار هذا التأخير غضبا واستياء عارمين وسط مستخدمي "أبل"، لا سيما أن هاتف آيفون الأكثر تقدما، أي الأول من بين هذه التصميمات، هو الذي يكون محط الاهتمام من قبل الجميع، من أجل اكتشاف أبرز مزاياة، بينما تكون الموديلات الأخرى أقل سعرا وأضعف من الناحية التقنية عادة.

وحتى في حال لم يتحسن وضع الوباء بالشكل المطلوب، فإن الخبراء يرجحون أن تتدارك شركة "أبل" الموقف خلال العام المقبل، لأن المدة المتبقية لإطلاق النسخ المقبلة لا تزال طويلة.