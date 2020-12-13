بلدية خان يونس تكرم ضابط شرطة لدوره الإنساني خلال الإغلاق

كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أحد أفراد الشرطة الفلسطينية الملازم محمد ريان، لدوره الإنساني ولدماثة أخلاقه في التعامل مع عدد من المواطنين المتجاوزين لتعليمات حظر التجوال الذي نفذ في جميع محافظات غزة يومي الجمعة والسبت للحد من إنتشار فايروس كورونا في المجتمع،

وقد جاء تكريم البلدية عقب إنتشار فيديو في منصات التواصل الاجتماعي يظهر البعد الإنساني والأخلاقي في تعامل ضابط الشرطة مع أحد المواطنين في خان يونس، حيث إتسم حديثه للمواطن بالحب والاحترام والكلمات الطيبه التي تنم على أخلاق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وشارك في التكريم رئيس البلدية م. علاء الدين البطة ، وعضو المجلس البلدي أ.عماد اسليم ، ومدير العلاقات العامة أ. عماد الأغا ، ومدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور،

بحضور نائب مدير الشرطة الخاصة للتدخل وحفظ النظام الرائد نضال قديح، ومجموعة من ضباط وعناصر المجموعة الشرطية التي كانت على رأس عملها خلال يومي حظر التجوال.

وخلال كلمته أثنى م. البطة على دماثة وخلق رجل الشرطة الذي تعامل بروح الاخوة والأخلاق الحميدة مع المواطنين الذين لم يلتزمون بتعليمات وتوجيهات رجال الأمن التي تهدف للحفاظ على حياتهم وسلامتهم من جائحة كورونا، مؤكدا على أن تلك التصرفات تنم عن أصالة شعبنا الأبي وتكاتفه وتوحده في معظم الأزمات التي عايشها والتي سنتجاوزها بإذن الله.

وبدوره أكد الشرطي المُكرم "ريان" على الدور الإنساني لرجال الشرطة الفلسطينية في التعامل مع كافة الأحداث الميدانية، داعيا زملائه بالتعامل الأخلاقي مع أبناء شعبنا العزيز وااكريم والذي يحتاج منا لكل تقدير واحترام، بالإضافة إلى ضرورة توجيه الناس وحثهم على الالتزام بالتعليمات وعدم خرق الحظر، وتربية أبنائنا على وجوب الالتزام من أجل صحتهم وسلامتهم.