ضاحي خلفان يهاجم حركة حماس و يدعو لضم "اسرائيل" لجامعة الدول العربية

هاجم نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان حركة حماس، واصفاً اياها بأنها منظمة خلقت لتعطي مصداقية بأن الفلسطينيين لا يريدون "السلام.

و قال خلفان في تغريدات عبر صفحته في تويتر: “حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في ان الفلسطينين لا يريدون السلام…جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية الى حل الدولتين في العمق…خلقت حماس لتفشل فتح…ونجحت في تشوية الصورة للمساعي الفتحاوية”.

حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في ان الفلسطينين لا يريدون السلام...جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية الى حل الدولتين في العمق...خلقت حماس لتفشل فتح...ونجحت في تشوية الصورة للمساعي الفتحاوية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

و في تصريحات مثير، طالب خلفان، بضم "إسرائيل" وإيران إلى جامعة الدول العربية، بعد تغيير اسمها إلى جامعة الشرق الأوسط.

وقال خلفان في تغريدة على حسابه في تويتر: “جامعة الدول العربية أرى أن تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط.. تكون فيها ايران وإسرائيل. الى جانب العرب”

جامعة الدول العربية ارى ان تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط..تكون فيها ايران وإسرائيل. الى جانب العرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وتابع في تغريدة اخرى: “مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران” بسحب وصفه.

مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

و زعم المسؤول الإماراتي أن “إسرائيل دولة اعترف بها العالم…وانتهى الأمر …وحدود الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الأمم المتحدة معروفة…فليعلن عباس دولته على حدوده المقررة وفقا للمقررات الأمم المتحدة وسيعترف فيه العالم آجلا ام عاجلا”.

وقال خلفان في تغريدة أخرى: “اصبحت إسرائيل جزء لا يتجزأ من ارض العرب..كل الديانات فيها…لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات…إسرائيل الرئيس يهودي وفيها بقية الديانات …..الخ..شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك.. لكن نحن في حالة جوار”.