ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

ضاحي خلفان يهاجم حركة حماس و يدعو لضم "اسرائيل" لجامعة الدول العربية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:21 - 13 ديسمبر 2020
ضاحي خلفان ضاحي خلفان
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

هاجم نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان حركة حماس، واصفاً اياها بأنها منظمة خلقت لتعطي مصداقية بأن الفلسطينيين لا يريدون "السلام.

و قال خلفان في تغريدات عبر صفحته في تويتر: “حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في ان الفلسطينين لا يريدون السلام…جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية الى حل الدولتين في العمق…خلقت حماس لتفشل فتح…ونجحت في تشوية الصورة للمساعي الفتحاوية”.

 

و في تصريحات مثير، طالب خلفان، بضم "إسرائيل" وإيران إلى جامعة الدول العربية، بعد تغيير اسمها إلى جامعة الشرق الأوسط.

وقال خلفان في تغريدة على حسابه في تويتر: “جامعة الدول العربية أرى أن تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط.. تكون فيها ايران وإسرائيل. الى جانب العرب”

 

وتابع في تغريدة اخرى: “مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران” بسحب وصفه.

 

و زعم المسؤول الإماراتي أن “إسرائيل دولة اعترف بها العالم…وانتهى الأمر …وحدود الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الأمم المتحدة معروفة…فليعلن عباس دولته على حدوده المقررة وفقا للمقررات الأمم المتحدة وسيعترف فيه العالم آجلا ام عاجلا”.

وقال خلفان في تغريدة أخرى: “اصبحت إسرائيل جزء لا يتجزأ من ارض العرب..كل الديانات فيها…لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات…إسرائيل الرئيس يهودي وفيها بقية الديانات …..الخ..شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك.. لكن نحن في حالة جوار”.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات