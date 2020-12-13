منتج لقاح كورونا يكشف موعد السيطرة على الفيروس نهائياً

كشفت الشركة الألمانية المنتجة (بيونتيك) للقاح كورونا بالشراكة مع فايزر الأمريكية، أن موعد انتهاء الوباء العالمي كوفيد 19 سيكون في نهاية الصيف المقبل.

وقال مؤسس الشركة الألمانية أوغور شاهين: "نأمل أن نتمكن من طرح اللقاح بسرعة كبيرة، مما يقلل بشكل كبير الضغط على المستشفيات". مضيفاً أن الأمر سيستغرق تحصين 30 بالمئة من الأميركيين باللقاحات لبدء ملاحظة الفرق.

وأشار شاهين لمحطة "فوكس نيوز"، إلى أن إمكانية انتهاء الوباء عالمياً مع نهاية صيف 2021.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الجمعة رسميا، الموافقة الطارئة على لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركتي فايزر وبيونتيك، مما يمهد الطريق رسميا لتوزيع العلاج الذي طال انتظاره على نطاق واسع.

وكان شاهين، الرئيس التنفيذي لـ"بيونتيك قد قال "في حديث مع وكالة "رويترز" في وقت سابق، إن العقبة الأبرز أمام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، يتمثل بزيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وأضاف: "من الواضح جدا أن هناك حاجة لجرعات أكثر، ونعالج هذه المسألة، أي كيف ننتج جرعات أكثر."

وتابع قائلا إنه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض، تقديم موعد الاستحواذ على مصنع "بيونتيك" الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويا، والذي تم شراؤه من شركة "نوفارتيس" في ماربورغ بألمانيا.

الجدير ذكره، أن فيروس كورونا حصد ملايين البشر ما بين وفيات وإصابات، خلال اقل من عام، منذ اكتشافه في شهر يناير من العام الجاري في ولاية واهان الصينية، ومن ثم انتشر في جميع دول العالم.

كما أدى الفيروس لانهيار الأنظمة الصحية في العديد من الدول العظمى ذات الامكانات الصحية الطائلة كما هو الحال في إيطاليا، والولايات المتحدة التي سجلت اعلى نسبة وفيات واصابات.