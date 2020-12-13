وزارة الخارجية تطالب مجلس الامن بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ادانتها للمخططات الاستيطانية "الاسرائيلية" التي اقرتها حكومة الاحتلال مؤخراً.

و اوضحت الوزارة بأن تلك المخططات الاستيطانية التوسعية تهدف تهدف الى توسيع الاستيطان على حساب الاراضي الفلسطينية، من خلال رصد ملايين الشواكل لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية على اراضي الضفة الغربية، تمهيداً لتهيئتها و ربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، و ربطها كتجمع استيطاني واحد في عمق كيان الاحتلال.

و في سياق آخر، استنكرت الوزارة الهجمات الاستفزازية التي يقوم بها قطعان المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، و التي من بينها الاعتداء على الصحفي الفلسطيني مهند مصطفى قفيشه، في حي تل الرميدة، و اعتداءهم على منازل المواطنين في قرية العديسة في محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الاستيطاني الاستعماري الراهن، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها إدارة ترامب المنحازة للاحتلال وسياساته الاستعمارية.

و طالبت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في العمل على وقف تلك الجرائم، و التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية.

كما دعت الوزارة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار2334، ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.