المتحدث باسم الطلبة: هناك حلول خلاقة لمعالجة إلغاء المنحة الجزائرية

قال الناطق باسم طلاب المنحة الجزائرية الطالب نور الدين منير، أن وزارة التعليم العالي الفلسطينية تعمل على إيجاد حلول خلاقة لمعالجة قرار إلغاء جمهورية الجزائر الشقيقة كافة المنح الطلابية لهذا العام بتوصية من اللجنة العليا للوبائيات في الجزائر الشقيقة بما يشمل جميع الدول العربية.

جاء ذلك بعد لقاء جمعه صباح اليوم بمدير عام المنح والخدمات الطلابية بوزارة التعليم العالي الأستاذ شادي الحلو مشيرا إلى أن الأخير وضعه في صورة الجهود التي يبذلها وزير التعليم العالي د. محمود أبو مويس مشكورا لعلاج تلك المشكلة ومن بينها الطلب رسميا من السلطات الجزائرية ترحيل أسماء الطلبة المرشحين للمنحة الجزائرية لهذا العام 2020/2021 للعام القادم.

وناشد ممثل طلاب المنحة الجزائرية طلاب المنحة التحلي بالصبر والمسؤولية والابتعاد عن إتهام الوزراة بالتقصير في الوقت الذي تبذل فيه الوزارة بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة الجهود المطلوبة لتجاوز هذه المشكلة.

وأشاد الناطق بلسان طلاب المنحة الجزائرية بالعلاقة الأخوية المتميزة التي تربط الجزائر وفلسطين قيادة وحكومة وشعبا، كما أشاد بروح المسؤولية التي يتحلى بها مدير عام المنح شادي الحلو وقال: " وجدت عنده الإرادة والرغبة والحرص على مستقبلنا جميعا وأطلعني على مراسلات عديدة تمت بين الوزارة والسفارة والحكومة الجزائرية بهذا الخصوص، وأثق تماما بأن الوزارة تبذل كل الجهود المطلوبة لتجاوز هذه المشكلة بموافقة الجزائر الشقيقة على سفر الطلبة المرشحين للعام 2020/2021 خلال شهر اكتوبر من العام القادم".