الادارة الامريكية تعتمد خريطة جديدة للمغرب تضم الصحراء الغربية

افاد السفير الامريكي لدى دولة المغرب، ديفيد فيشر ان الادارة الامريكية اعتمدت اليوم خريطة جديدة للمغرب تضم الصحراء الغربية.

و اوضح فيشر أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت خريطة جديدة للمغرب تضم الصحراء الغربية ضمن حدودها، وهي المنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية، في تفعيل لما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، الخميس الماضي، بشأن موقف واشنطن الداعم للرباط.

ياتي ذلك بعد أن أعلن العاهل المغربي محمد السادس، موافقته على اتفاق تطبيع للعلاقات بين بلاده و "إسرائيل"، في المقابل اصدر الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، مرسوما رئاسيا يقضي باعتراف بلاده لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء.