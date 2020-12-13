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17 حالة وفاة و1639 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:03 - 13 ديسمبر 2020
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تقارير
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أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تسجيل 17 حالة وفاة وهي أعلى حصيلة وفاة منذ بدء الجائحة، فيما بلغت الإصابات 1639 إصابة جديدة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (168)، جنين (163)، نابلس (245)، طولكرم (127)، رام الله والبيرة (253)، سلفيت (29)، قلقيلية (52)، طوباس (31)، بيت لحم (85)، ضواحي القدس (62)، أريحا والأغوار (18)، قطاع غزة (406).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (209)، جنين (218)، نابلس (118)، طولكرم (104)، بيت لحم (277)، سلفيت (93)، طوباس (43)، رام الله والبيرة (89)، أريحا والأغوار (11)،  قطاع غزة (700)، قلقيلية (125).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 93 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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