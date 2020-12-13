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الامارات و الاحتلال يوقعان على اتفاق جديد لتطوير العلاقات الاقتصادية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:01 - 13 ديسمبر 2020
الامارات واسرائيل التطبيع العربي خيانة الامارات واسرائيل التطبيع العربي خيانة
تقارير
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وقعت وكالتا ضمان الصادرات في الإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل" اتفاق تعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويخطط الاتحاد الإماراتي لائتمان الصادرات وشركة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، للتعاون في تقديم دعم مشترك للصادرات والتجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك بعد الاتفاق على تطبيع العلاقات في أغسطس الماضي.

ومن المرتقب أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات يوم 23 ديسمبر الجاري، في زيارة هي الأولى له بعد تطبيع العلاقات، وقد وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية "بالزيارة التاريخية".

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