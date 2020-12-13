حماس تعلن بدء فعاليات انطلاقتها الـ33

أعلنت حركة "حماس" اليوم الأحد 13|12/2020عن فعاليات ذكرى انطلاقتها الـ 33 من منزل الشيخ الشهيد أحمد ياسين.

وقالت الحركة "انطلقت الحركة قبل 33 عاما من منطلق وطني قومي مرسخ بمفاهيم الصمود وجاءت تتويجا لتاريخ طويل من التعبئة الوطنية والثورية والأخلاقية".

وأكدت بأن "فوهة البندقية والميدان هما ساحة النزال مع العدو أما المحاورات والتطبيع والتنسيق الأمني وهم سيتبدد".

وأضافت "حرصا منا على ضرورة الوقوف إلى جانب شعبنا في ظل كورونا فإننا قررنا إلغاء مهرجان الانطلاقة لصالح دعم وإسناد شعبنا في جائحة كورونا".

وأشارت إلى أنه "في ظل اشتداد المؤامرة والتطبيع مع العدو الصهيوني فقد تقرر تسمية الانطلاقة هذا العام بـ "فلسطين عهدة الأحرار" للتأكيد بأن فلسطين بثوابتها من أرض وإنسان هي أمانة".

ودعت الحركة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تعزيز روح التضامن والتكافل بين كل مكوناته واطلاق المبادرات الخيرية بما يعزز من صمود شعبنا وتماسكه وندعوه للالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.