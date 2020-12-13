تعليم غزة: مشاورات نهاية الأسبوع حول شكل إنهاء الفصل الدراسي والامتحانات

أكد د. أحمد أبو ندى مدير عام التقنيات في وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الاحد 13/12/2020 ، ان الوزارة لم تقرر بعد شكل انهاء الفصل الدراسي والامتحانات ، موضحاً انه قد يتم احتساب تفاعل الطلبة مع المهام وربما يكون هناك بعض الآليات لعمل امتحانات نهائية ولكن لم تُقرر حتى اللحظة وهناك مناقشة مع مدراء التعليم نهاية الاسبوع .

وقال الدكتور ابو ندى خلال تصريحات لإذاعة صوت الاقصى وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الوزارة تعمل على إطلاق قناة روافد التعليمة وسيبدأ بثها التجريبي غداً في يوم المعلم الفلسطيني.

وبين ان المرحلة الأولى سيبدأ بث العديد من دروس طلبة الثانوية العامة عبر القناة وسيتبعها الإنتقال إلى الصفوف الأخرى بعد انتهاء الفترة التجريبية وضبط الأمور التقنية للقناة واختبارها بشكل جيد.

وبشأن بطاقات التعليم الذاتي ، وأوضح ان بطاقات التعليم الذاتي متوفرة لكافة الصفوف على موقع روافد باستثناء العاشر والحادي عشر وستتوفر خلال اليومين القادمين ، مبيناً ان الوزارة تحاول بذل جهودها من خلال المديريات مع المجتمع المحلي بتصوير بطاقات التعليم الذاتي وتوفيرها على الطلبة بشكل مجاني.

واشار الى انه نتيجة لوجود بعض فئات الطلبة الذين لا يمتلكون القدرة على الوصول إلى الإنترنت بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة تم إعداد بطاقات التعلم الذاتي ونشرها على موقع روافد من أجل تمكين الطلبة من الوصول إليها.

وتابع : استجابت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات بشأن التعليم عن بُعد لتقليل حجم الضرر لأقصى حد ممكن من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية وهناك تفاعل مرضي في الفصول الافتراضية.