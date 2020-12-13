الاحتلال يُجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها في القدس المحتلة

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلة فلسطينية على هدم منزلها في مدينة القدس المحتلة، قسرًا، بحجة البناء دون ترخيص، فيما تركت الأسرة بلا مأوى.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال أجبرت العائلة في بلدة سلوان على هدم منزلها، المكون من طابقين، ويعودان للشقيقين محمد ومحمود الخالص.

وقالت عائلة الخالص، في بيان لها: إنها "شرعت بهدم المنزل بتنفيذ قرار الهدم الذاتي، تفاديًا لدفع غرامة مالية جديدة قيمتها 300 ألف شيكل".

وأضافت أن الأليات التابعة لقوات الاحتلال قد هدمت قبل نحو شهرين جزءًا من الشقتين، بسبب تعطل الاليات، فيما فرضت على العائلة غرامة مالية قيمتها 70 ألف شيكل "أجرة هدم"، كما فرضت عليها إكماله.

وأشارت إلى أن البناء قائم منذُ عام، وكان يعيش في الشقتين قبل هدمهما محمود وزوجته و5 أطفال، وشقيقه محمد وزوجته و3 أطفال، وتبلغ مساحة كل شقة 90 مترًا مربعًا.